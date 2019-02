Kim Marschel fährt am Hündle vorne mit

Fast ins Wasser gefallen wäre am vergangenen Wochenende der Deutsche-Schülercup-U16 der Jahrgänge 2003/04) am legendären Hündle-Weltcuphang. Trotz ausreichender Schneelage und besten Pistenbedingungen ließ der Wettergott laut Rennbericht nicht zu, dem Auftaktrennen am Samstag freien Lauf zu geben. Nachdem es tags zuvor einen Wärmeeinbruch mit Regenschauern gab, war es am ersten Wettkampftag nicht möglich, eine harte und faire Rennpiste für den angesetzten Riesenslalom, vor allem im anspruchsvollen Steilhangbereich, zu schaffen.

Auch der Wechsel auf den parallel und daneben liegenden Hündle-Steilhang blieb ohne Erfolg und musste nach Beratschlagung mit dem DSV-Verantwortlichen Bernie Huber, Rennleiter Koni Nieberle und der Rennjury später gestrichen werden. Dank der fleißigen Helfer des Ausrichters, dem TSV Dietmannsried und SCB Lindau – sowie und mit Unterstützung des Bergbahnbetreibers war es dann gelungen, in mehreren Stunden am selben Nachmittag noch den komplett Steilhang zu wässern und mit Salz derart zu bearbeiten, sodass eine harte und eisige Piste für den nächsten Renntag gewährleistet war. Zum guten Gelingen trug dann auch noch der starke Nachtfrost mit bei, sodass die angesetzten Rennen für den Sonntag gesichert waren.

Für die Rennläuferinnen und Rennläufer galt es hier, ein Mammutprogramm zu absolvieren. Während am Sonntagvormittag das Rennen vom Vortag mit zwei Durchgängen erfolgen konnte, folgte das zweite Rennen gleich im Anschluss, allerdings nur mit einem Durchgang.

Bei beiden Rennen gaben die Favoriten den Ton an und überzeugten am Ende jeweils mit topp Leistungen. Für Spannung war dennoch auf der anspruchsvollen Weltcuprennpiste gesorgt. Insgesamt waren bei sonnigem Wetter und Temperaturen um den Gefrierpunkt fast 100 Läuferinnen und Läufer am Start.

Bei den Mädchen überzeugte Sophia Zitzmann (SC Gaissach), bei den Buben Matthias Kagleder (WSV Samerberg. Beide sicherten sich in den einzelnen Rennen jeweils die Tagesbestzeiten und fuhren so einen Doppelsieg für ihre Heimatvereine ein.

Sensationell behauptet hat sich die noch 14-jährige Kim Marschel vom SC Oberstaufen. Sie fuhr als beste Allgäuerin und Jahrgangsjüngste beim Auftaktrennen mit Platz zwei gleich mal aufs Stockerl. Beim zweiten Anschlussrennen dagegen verpasste sie den Podestplatz nur knapp und wurde mit 14 Hunderstelsekunden Rückstand dennoch Vierte. Auch Paulina Agsteiner (SC Marktoberdorf) zeigte, was in ihr steckte und reihte sich am Ende mit zweimal Rangneun 9 unter den Top Ten ein. Auf den weiteren Plätzen folgten Selina Schlitzer/SC Halblech (16./18.) und Maria Borst/SC Halblech (18./11.).

Bei den Buben bestätigte Fabian Endras vom SK Nesselwang) seine gute Form und erkämpfte sich ebenfalls als Jahrgangsjüngster und bester Allgäuer in beiden Rennen zweimal einen sehr guten fünftn Platz. Auch ihm fehlten nur wenige Zehntelsekunden, um auf Siegerpodest zu kommen. Mit Platz sieben und zehn sicherte sich Silvan Veit vom SC Rettenberg) zwei gutePlatzierungen. Knapp aus den Top Ten gefahren ist Paul Riggenmann vom SV Hindelang, der sich mit zwei elften Plätzen in einem sehr gut besetzten Teilnehmerfeld freuen darf. Dessen Vereinskollgin Mika Ramsbacher und Lukas Mayr vom SC Bolsterlang belegten die Plätze 17 und zwölf.