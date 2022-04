Kifferrunde aufgeflogen

Eine Gruppe von fünf Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren ist am Mittwoch gegen 19.30 Uhr am Reichsplatz am Brunnen dabei beobachtet worden, wie sie Betäubungsmittel konsumieren. Die hinzugerufene Streife der Lindauer Polizei hielt die Jugenldichen in der Ludwigstraße an. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Kleinmenge Marihuana und eine Marihuanamühle und stellten die Gegenstände sicher. Gegen einen 14-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmittel eingeleitet.