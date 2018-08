Kidstown: Maximilian und Beyza gewinnen Bürgermeisterwahl

Die Kinderspielstadt Kidstown hat am Dienstag Bürgermeisterwahlen abgehalten. Zehn Kandidaten standen zur Wahl. Luisa Pilgrim (13 Jahre) von der Maria-Ward Realschule Lindau fasst den Wahltag zusammen.

Am ersten Tag von Kidstown meldeten sich die ersten Interessenten für das Amt des Bürgermeisters und der Bürgermeisterin. Das Wahl-Team schrieb, während andere das Standesamt, die Zeitung, oder die Post vorbereiteten, die Wahlzettel und unterstützte die Kandidaten. Den ganzen Tag wurden Reden geschrieben und geübt, Ideen ausgetauscht und Werbung gemacht. Am Tag darauf wurden die zukünftigen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen schon nervöser. Die meisten Kandidaten tippten ihre Rede noch einmal ab und trugen sie voreinander vor. Mit voller Unterstützung von Betreuern und Freunden, die alle zusammen halfen, um Werbe- und Namensplakate zu bemalen, gingen die Anwärter in die Turnhalle. Während die meisten Kidstown-Besucher hoch zu den Tribünen liefen, blieben die aufgeregten Kandidaten unten und sortieren sich. Alle Mädchen und Jungen standen jeweils in einer Reihe. Das Bürgermeisterwahl-Team leitete die Wahlen ein und die Kandidaten trugen ihre Reden vor. Ihre Helfer standen mit Schildern und Plakaten hinter ihnen.

Als die Bürger dann bereit waren zu wählen, wurden die Wahlzettel verteilt und jeder ging an die Wahlkabinen. Das Ergebnis: Von den Mädchen wurde Clara Dritte, Luisa Zweite und Beyza landete auf Platz eins. Von den Jungs wurde Vincent Dritter, obwohl er verhindert war und vertreten wurde. David hat den zweiten Platz und Maximilian den ersten bekommen. Somit bilden Maximilian und Beyza das diesjährige Kidstown-Bürgermeister-Team.