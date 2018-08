Kidstown geht zu Ende

Letzter Tag bei der Kinderspielstadt Kidstown in Lindau: Viel erlebt haben die Buben und Mädchen dieses Jahr in ihrer eigens aufgebauten Stadt. Und auch am letzten Tag war viel los. Über die Geschehnisse schreibt Luisa Pilgrim (13 Jahre) von der Maria-Ward-Realschule Lindau:

Ein riesiger Hindernislauf wurde aufgebaut und mit viel Freude und Elan meisterten die Kinder diesen Parcours. Anschließend wurde an alle Pizza als kleine Stärkung vom Kidstown-Gasthof verteilt.

Danach wurden alle satt und glücklich in die Turnhalle geschickt, um bei einer Modenschau zuzusehen, die mit viel Liebe vom Kulturzentrum vorbereitet wurde. Am Tag zuvor wurden wie wild Kleider genäht und entworfen. Nach der Verkündung der besten Models stand auch schon der heiß ersehnte Talentwettbewerb auf dem Programm. Tanzeinlagen, Zaubertricks und Instrumente wurden vorgeführt und bestaunt. Besonders gut kamen eine Hip-Hop-Tanznummer und Turnkunststücke an. Und dann war es auch schon so weit und Kidstown 2018 ging allmählich zu Ende.

Der Abschluss wurde dann mit einer großen Party gefeiert. Alle Bewohner der Stadt der Kinder hatten dieses Jahr eine Menge Spaß. Es wurde viel erlebt und neue Freundschaften geknüpft. Bis zum nächsten Jahr.