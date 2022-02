„Kids-on-Ice-Day“ des EV Lindau ein voller Erfolg!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als voller Erfolg erwies sich der zweite „Kids-on-Ice-Day“ der EV Lindau Islanders in dieser Saison. Mehr als 50 Interessierte waren der Einladung gefolgt und hatten sich am Sonntag zu Spiel und Spaß in der Eissportarena am Eichwald eingefunden. Dabei konnte man viele begeisterte Kinder und auch zufriedene Eltern erleben. Verantwortlich für die Veranstaltung waren Spencer Eckhardt, Headcoach Nachwuchs beim EVL, Sascha Paul als Sportlicher Leiter sowie Liesi und Martin Hummel, die Jugendleiter im Bereich bis zur U15. „Mein großer Dank gilt allen Beteiligten, die den Kindern dieses Erlebnis möglich machten“, sagte Bernd Wucher, 1. Vorsitzender des EV, und hob alle anderen Helfer ebenso hervor.

Der EV Lindau leistet mit seiner Nachwuchsarbeit einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Gerade vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie ist die sportliche Betätigung besonders wichtig. Schulsport war in den vergangenen zwei Jahren oft nicht möglich gewesen, vor allem nicht im Winter. Dabei brauchen Kinder Sport und Bewegung. Nach langen Wochen mit wenig Bewegung, wenig Abwechslung und mit wenigen sozialen Kontakten können sich die Kids und Jugendliche beim Eishockey-Training schon seit Saisonbeginn Anfang September wieder austoben.

Der EV Lindau bietet in acht Nachwuchs-Teams von der U7 bis zur U20 dazu reichlich Gelegenheit. Die Jugendmannschaften des EV Lindaus trainieren altersgerecht und unter fachlicher Anleitung mit geschulten und zertifizieren Ausbildern regelmäßig in der Eissportarena. Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen. Sport in der Gruppe macht noch mehr Spaß als allein.

Weitere Informationen zur Laufschule des EV Lindaus sowie zur Nachwuchsarbeit des Vereins finden Sie unter: www.ev-lindau-young-islanders.jimdosite.com und www.evlindau.com.