Kids bevölkern die Eisfläche

Vergangenen Samstag haben die EV Lindau Islanders zum dritten Kids-on Ice-Day in die Eissportarena Lindau eingeladen. Rund 40 Kinder konnten laut Vereinsbericht ihre Eislaufkünste unter professioneller Anleitung unter Beweis stellen. Gemeinsam mit Schirmherr Oberbürgermeister Gerhard Ecker, dem Nachwuchsheadcoach Niels Garbe sowie EVL-Cheftrainer Chris Stanley und Spielern der ersten Mannschaft wagten sich die Kinder aufs Eis.

„Der Kids on Ice Day hat bewiesen, wie hoch angesehen der Eishockeysport in Lindau ist. Die Kinder und auch die Eltern hatten sichtlich Spaß an dem kostenlosen Schnupperlauf“, sagte Sascha Paul, Sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders, rückblickend. „Wir hatten an diesem Tag einige Anmeldungen zu unserem neuen Laufschulprogramm Learn2Skate, welches sehr gut angenommen wird.“ Die gute Resonanz bestätigt auch EVL-Nachwuchsleiter Andreas Bürge: „Wir rechneten zwar mit einem guten Zuspruch, sind aber von 40 Neukontakten sichtlich überwältigt.“

Ausgerüstet mit Leihschlittschuhen, Helm und Handschuhen, konnten die kleinen Teilnehmer zuerst das Training der ersten Mannschaft mitverfolgen – bevor sie, nach einer kurzen Begrüßung, um 13 Uhr selbst aufs Eis gingen. Auf der Grundlage des mehrstufigen Lern2Skate-Programms, das der EV Lindau in diesem Jahr neu ins Leben gerufen hat, wurden die Kinder von Trainern und Spielern auf dem Eis begleitet. Diejenigen, denen die Materie Eis noch nicht geheuer war, bekamen Unterstützung von Nachwuchsheadcoach Niels Garbe und Chris Stanley, Trainer der Oberligamannschaft. Auch Spieler wie zum Beispiel Garrett Milan, Tobias Fuchs, Simon Klingler, Santeri Ovaska, Jan Hammerbauer und David Zabolotny vom Oberligateam übtengemeinsam mit ihnen die ersten Schritte. Nicht nur die Kinder sondern auch Oberbürgermeister Ecker war von der Aktion begeistert. Das Interesse am Eishockey ist in diesem Jahr besonders hoch, was unter anderem an der Neustrukturierung des Laufschulbereichs liegt. Niels Garbe und Sascha Paul leisten hier ganze Arbeit und haben mehr als 25 Kindergärten und 30 Schulen im Landkreis Lindau zu Schnuppertagen eingeladen – was sich rückblickend auszahlte.

Nach rund einer Stunde Eiszeit wurden unter allen Teilnehmern zwei Fan-Schals und ein aktuelles Trikot mit den Unterschriften der ersten Mannschaft verlost. Der glückliche Gewinner war Sam, der schon seit einiger Zeit montags und freitags fleißig das Learn2Skate Programm mit seinen Eltern in Anspruch nimmt. Doch auch die anderen Kinder gingen nicht leer aus. Jeder erhielt einen Puck und ein kleines Hockeyspiel als Geschenk. Wer noch nicht genug hatte, konnte seine Laufkünste beim anschließenden Publikumslauf weiter festigen.