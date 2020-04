Kfz-Zulassungsstelle hat wieder geöffnet

Die Kfz-Zulassungsstelle ist seit Dienstag, 7. April, wieder für den Kundenverkehr geöffnet – allerdings eingeschränkt und nur nach vorheriger Terminvereinbarung (per E-Mail: zulassungsstelle@landkreis-lindau.de oder telefonisch: 08382/2700). Wer ohne Terminabsprache komme, könne nicht bedient werden, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts. Termine erhalten in erster Linie Hilfsorganisationen und Gewerbetreibende, die der Daseinsvorsorge dienen oder Personen, die in einem systemkritischen Beruf arbeiten und das Fahrzeug für den Weg zur Arbeit benötigen. Derzeit sind jeZulassungen und Wiederzulassungen von Zweitfahrzeugen sowie Saisonfahrzeugen wie Oldtimern und Motorrädern nicht möglich.Um das Infektionsrisiko zu verringern, wurden vor Ort diverse Schutzmaßnahmen getroffen. So gelangen Personen, die vorab einen Termin vereinbart haben, nur in die Zulassungsstelle, wenn sie aufgerufen werden. Die Schalter im Erdgeschoss sind bis auf den Informationsschalter (unser Foto) geschlossen. Foto: Landratsamt