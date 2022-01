Kevin Richter verlässt die EV Lindau Islanders

Nächster Abgang bei den EV Lindau Islanders: Stürmer Kevin Richter verlässt den Eishockey-Oberligisten und ist ab sofort nicht mehr Teil des Lindauer Kaders. Das teilte der EVL am Dienstag mit. Der 23-Jährige wechselt demnach zu den EG Diez Limburg Rockets in die Oberliga Nord. Nach Dominik Ochmann und Daniel Schwamberger ist Richter bereits der dritte Spieler, der die Islanders während der laufenden Saison verlässt.

Kevin Richter sei mit dem Wechselwunsch auf die Verantwortlichen der Islanders zugekommen, hieß es in der Mitteilung des EVL. Da der Stürmer bei seinem neuen Verein die Möglichkeit auf mehr Eiszeit habe, als es ihm die Islanders garantieren könnten, wollten die Verantwortlichen der Islanders „dem jungen Spieler diese Chance keinesfalls verbauen“. Für die Islanders absolvierte Richter insgesamt 23 Spiele, erzielte dabei aber kein Tor und gab nur eine Vorlage.

Er war vor der Saison zunächst mit einem Tryout-Vertrag ausgestattet worden, aus dem eine dauerhafte Verpflichtung entstand, die auf eine Saison festgelegt wurde. Richter spielte vor seiner Zeit in Lindau bei den Stuttgart Rebels in der Regionalliga, davor bei den Rostock Piranhas in der Oberliga Nord.