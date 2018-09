Kevin Caprano (Linke)

Der gebürtige Lindenberger Kevin Caprano ist der zweite junge Kandidat für den schwäbischen Bezirkstag: Der 25-Jährige tritt für die Linke als Direktbewerber fürs schwäbische Parlament an. Der gelernte ledige Industriekaufmann studiert heute Wirtschaft, Philosophie und Kunst.

Wieso kandidieren Sie für den schwäbischen Bezirkstag?

Ich will mich politisch engagieren.

Was kann dieses Gremium für die Menschen in der Region erreichen?

Lindau erhält einenViertelstundentakt des Stadtbusses mit absoluter Vorfahrt der Stadtbusse auf allen Stadtbusrouten im Stadtgebiet zum halben Fahrpreis wie bisher, also 1,20 Euro pro Einzelfahrschein und ein Euro beim Mehrfahrtenschein. Die bisherigen Bahnhofspläne auf der Insel und in Reutin werden in der Form verändert und so auch ausgeführt: Keine Verkürzung der Bahnsteige 2 bis 8 und der dortigen Gleise beim Inselbahnhof, Verlängerung der vollständig überdachten und jeweils um 150 Meter verlängerten Bahnsteige, sowie ein weiteres zusätzliches derartiges Bahnsteiggleis im kommenden neuen Bahnhof in Reutin samt dortigem neuen Bahnhofsgebäude.

Was haben Sie sich als Schwerpunkt für Ihre Arbeit im Bezirkstag vorgenommen?

Sofortige und auf zehn Jahre dauerhafte ersatzlose Streichung der derzeitigen Kindergartengebühren pro Kindergartenkind in allen Kindergärten im Stadtgebiet, unabhängig vom Träger der jeweiligen Einrichtung für alle Eltern mit einem gemeinsamen Nettomonatseinkommen von bis zu 5000 Euro.