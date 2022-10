Kenianer peilen Streckenrekord beim Dreiländer-Marathon an

Der diesjährige Dreiländer-Marathon soll der Schnellste seit Bestehen sein. Das haben die Organisatoren schon bei einer Presskonferenz im Juli angekündigt und dafür unter anderem die Preisgelder massiv erhöht. Und so ist es möglich, dass die Streckenrekordhalter – sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren – neue Namen bekommen. Start für die über 5000 Teilnehmer am Sonntag, 9. Oktober, ist um 10.30 Uhr auf der Lindauer Insel. Neben der Königsdisziplin stehen auch Halbmarathon, Viertelmarathon und ein Staffel-Marathon zur Auswahl.

Bei den Herren gehen gleich fünf Athleten auf Rekordjagd. „Vom Papier her ist Stephen Chemlany der Schnellste“, meint Rennleiter Günter Ernst. Der 40-jährige Kenianer, der aktuell in der Schweiz lebt, kann mit einer Spitzenzeit von 2:06,22 Stunden aufwarten. Sein Ziel sind 2:09:00 Stunden und damit würde er den aktuellen Streckenrekord aus dem Jahre 2011 (2:11,18, Marko Kipchumba, Kenia) brechen. Chemlanys Landsleute Ezekiel Koch und Samuel Lomoi fokussieren sich auch diese Zielzeit. Dieser Gruppe schließen auch die beiden Kenianer David Rono (Marathon-Debütant) und Benard Kipkorir an. Auch der Vorjahressieger, der in Linz lebende Kenianer Isaac Kosgei (2:19,18 Stunden) ist mit von der Partie. „Er scheut die Challenge nicht“, freut sich Rennleiter Ernst über seine Teilnahme.

Bei den Frauen wackelt der Streckenrekord von Esther Macharia (Kenia) aus dem Jahre 2013 ebenso. Die 2:30,50 Stunden zu unterbieten haben sich drei Frauen zum Ziel gesetzt. Aynalem Kashun (Äthiopien) Kwambau Mercy (Kenia) und Hawi Magersa (Äthiopien) bilden das Favoritentrio.

Nach dem Start auf der Lindauer Insel um 10.30 Uhr laufen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Richtung Österreich und über die Schweizer Grenze zum Ziel, dem Bodensee-Stadion in Bregenz.

Hier gibt es den Livestream

Wer nicht live vor Ort sein kann, der hat die Möglichkeit, den Marathon ab 10.15 Uhr via Livestream zu verfolgen. Produziert vom Studio K19 wird dieser auf www.k19.at auf www.sparkasse-3-laender-marathon.at, auf www.vol.at und auf www.schwaebische.de/marathon ausgestrahlt.

Der Samstag steht wiederum ganz im Zeichen des Nachwuchses beim „Vorarlberg bewegt“ Kindermarathon im Bodensee-Stadion in Bregenz. Das Angebot richtet sich sowohl an Kindergarten- und Schulgruppen als auch an Einzelstarterinnen und -starter. Über 2400 Kinder haben sich zu den unterschiedlichen Wettbewerben angemeldet.