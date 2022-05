Keine Schnelltest-Station mehr auf der Insel: Für Heim und Apotheken ist das ein Problem

Wo man sich in Lindau laut Landratsamt noch schnelltesten lassen kann – und wo nicht mehr

Das sind laut Landratsamt die Teststellen, die es in Lindau noch gibt: Die Teststelle beim Club Vaudeville, bei der Apotheke im Alten Bahnhof in Oberreitnau, die in der Bregenzer Straße, in der Hirsch-Apotheke, auf dem Gewerbegebiet Freifläche gegenüber der Robert-Bosch-Straße 31, am Bahnhof Reutin, bei den Kreuzrettern, in der Physio-Praxis Rupflin und in der Kemptener Straße 29, in der Jakobus-Apotheke in Nonnenhorn und außerdem in Weißensberg bei Medicare.

Die Stationen an der Inselhalle, in der Maximilianstraße, am Inselbahnhof, an der Blauwiese, auf dem Parkplatz des Bauunternehmens Rhomberg und am Gitzenweiler Hof gibt es nicht mehr.