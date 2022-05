Keine Post mehr auf der Lindauer Insel: Agentur im Rewe schließt

Auf der Lindauer Insel gibt es ab Juni keine Post mehr. Zumindest vorerst. Die Post ist auf der Suche nach einem neuen Partner. Wie lange das dauern wird, ist aber noch völlig offen.

Ein Klappaufsteller im Rewe auf der Insel kündigt es an: Die Tage der Post dort sind gezählt. „Wir schließen zum 1.6.2022 unsere Poststelle“, heißt es dort. Letzter Verkaufstag ist laut Rewe allerdings schon am Montag.

„Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir Ihnen nicht sagen, wo sich dann die nächste Filiale befindet“, steht auf dem Schild außerdem. Das liegt daran, dass es auf der Insel erst einmal keine Poststelle mehr gibt.

Dieter Nawrath, Sprecher der Post, bestätigt auf Anfrage der LZ, dass die Zusammenarbeit mit Rewe in der Zeppelinstraße zum Juni hin endet. Tatsächlich sei aber nicht der 31., sondern der 30. Mai der letzte geöffnete Verkaufstag. Zwar solle im Bereich Insel eine neue Filiale eingerichtet werden. Einen Standort dafür gibt es aber noch nicht. „Wir sind bereits auf der Suche nach einem neuen Partner.“

Zwei neue Filialen in Reutin

Nawrath verweist auf zwei neue Filialen, die in den kommenden Tagen und Wochen in Reutin entstehen: Am 1. Juni eröffne bei „Smart Repair“ in der Rickenbacher Straße 12 eine zusätzliche Filiale.

„Hier können unsere Kundinnen und Kunden Brief- und Paketmarken kaufen sowie verschiedene Dienstleistungen wie die Annahme von Brief-, Paket- und Expresssendungen, Auskünfte zu Produkten und Services, Portoermittlung usw. in Anspruch nehmen“, schreibt Nawrath. Ab dem 13. Juli gebe es außerdem bei ECO Business im Heuriedweg 21 eine Filiale.