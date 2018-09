Keine grünen Plakate für Lindaus Straßenlaternen

Der Kreisverband Bündnis 90 / Die Grünen wird sich in diesem Jahr nicht an dem Rennen um „die besten Plätze“ an den Laternen im Stadtgebiet Lindau beteiligen, teilt der Kreisverband mit. Damit verzichtet der Kreisverband nach eigener Aussage auf Wahlplakate für die Wahl des Bayerischen Landtags und der Bezirkstage am 14. Oktober.

„Die in Lindau aktuell gültige Plakatierungsverordnung konnten wir nie nachvollziehen, da sie unserer Meinung nach völlig sinnlos ist, die Gerechtigkeit keineswegs erhöht und den politischen Parteien den Wahlkampf extrem erschwert“, sagt Kreissprecher Christian Schabronath.

„Wir bezweifeln außerdem, dass die Plakatierungsverordnung – wie oft angeführt wird – aus Sicherheitsgründen erlassen wurde. Wenn eine Straßenlaterne aufgrund eines an ihr befestigten Plakats gefährdet ist, umzustürzen, dann ist sie höchstwahrscheinlich auch ohne dieses Plakat nicht standfest und es sollte über einen sofortigen Austausch dringend nachgedacht werden. Hauptgrund für den Verzicht auf Laternenplakate ist allerdings, daß wir der Meinung sind, dass die Menge an Plakaten und die Art, wie einzelne Parteien mit der Plakatierung umgehen, im Lindauer Stadtgebiet völlig aus dem Ruder läuft. Stattdessen arbeiten wir dieses Jahr verstärkt mit einzelnen Großflächenplakaten in den letzten Wochen vor der Wahl“, sagt der Kreissprecher.

Der Kreisverband Bündnis 90/ Die Grünen gehe davon aus, die Wähler auch ohne Plakate an Laternen erreichen zu können. „Wichtig sind uns politische Inhalte statt bunter Plakate. Wir setzen in diesem Wahlkampf wieder verstärkt auf Anzeigen, Infostände und Veranstaltungen“, sagt Schabronath.

Zu diesen Veranstaltungen gehört der Besuch des Grünen Vorarlberger Landesrates Johannes Rauch am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Gasthof Köchlin sowie der Besuch des Baden-Württembergischen Ministers für Integration und Soziales, Manne Lucha, am 25. September ab 20 Uhr ebenfalls im Gasthof Köchlin. Dort wird das Thema „Integration“ sein. Am 3. Oktober laden die Grünen zu einer Town-Hall Veranstaltung mit dem Grünen Bundesvorsitzenden Robert Habeck im Lindauer Stadttheater ein.