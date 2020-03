Keine Gottesdienste bis 3. April

Aufgrund der Corona-Pandemie stellt das Bistum Augsburg – vorläufig bis zum 3. April – ab sofort alle öffentlichen Gottesdienste und liturgischen Feiern ein. Dies gilt auch für die Kirchen St. Maria in Zech, St. Josef in Reutin und das Münster auf der Insel, heißt es in einer Pressemitteilung. Tagsüber seien die Kirchen geöffnet. Seelsorgerische Angebote sowie praktische Alltagshilfen für Menschen, die in dieser Ausnahmezeit Unterstützung brauchen, wird die Pfarreiengemeinschaft anbieten.