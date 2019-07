Entgegen anderslautenden Gerüchten sind in Lindau keine Fälle von Erkrankungen bekannt nach einem Bad im Bodensee. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Im Krankenhaus in Lindau seien keine Badegäste wegen verunreinigten Wassers behandelt worden, sagte ein Sprecher der Asklepios Klinik auf Anfrage der dpa. Wie mehrfach berichtet, sind bei Friedrichshafen über eine verstopfte Abwasserleitung Fäkalien in den Bodensee gelangt. 133 Menschen haben Erkrankungen gemeldet. Mehrere Menschen seien im Krankenhaus behandelt worden. Die Betroffenen hätten unter Durchfall und Erbrechen gelitten. Bis Montag gilt deshalb zunächst ein Badeverbot an Uferabschnitten in Friedrichshafen. In Lindau ist demnach das Baden ungefährdet möglich.