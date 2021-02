Keine erhöhte Infektionsgefähr in Bussen und Bahnen

Ab Montag wird im Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund (Bodo) wieder das volle Fahrplanangebot angeboten, mit nur wenigen Ausnahmen in den Abend- und Nachtverkehren.

Mit dem nun einsetzenden Wechselunterricht für Grundschüler und Abschlussklassen werden auch wieder zunehmend Schülerinnen und Schüler Bus und Bahn nutzen, schreibt Bodo. Deshalb gilt ab Montag der sogenannte Schulfahrplan.

Entzerrte und gestaffelte Unterrichtszeiten helfen laut Bodo, noch mehr Raum in den Bussen zu schaffen. „Wir sind dankbar für jedes Angebot und jede Form der Entzerrung von Unterrichtszeiten“, so Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler.

Die Pflicht, im öffentlichen Nahverkehr medizinische Masken zu tragen sowie der Appell, Gespräche in Bus und Bahn zu reduzieren, seien inzwischen geübt und akzeptiert. „Unsere Fahrgäste können das Abstandsgebot in Bus und Bahn nicht immer einhalten, so wie es vielleicht in anderen Räumlichkeiten möglich ist. Umso wichtiger ist das Tragen von medizinischen Masken“, unterstreicht Löffler. Er verweist aber auch auf die neueste Studie des Hermann-Rietschel-Instituts an der TU Berlin, in der die verbreitete Meinung entkräftet wird, dass in Bussen und Bahnen erhöhte Infektionsgefahr bestünde. „Da schneidet der ÖPNV gar nicht schlecht ab.“