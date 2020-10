Keine Betriebserlaubnis für E-Scooter

Polizeibeamte der Verkehrspolizei Kempten haben am Samstagnachmittag in der Zwanzigerstraße in Lindau eine 57-jährige Frau mit einem E-Scooter kontrolliert. Der Scooter hatte laut Polizei keine Betriebserlaubnis und auch keine Haftpflichtversicherung. Die Frau bekommt eine Strafanzeige.