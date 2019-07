Kein Unterhalt bezahlt

Mit der Zahlung von Unterhalt für seine Familie hat es ein 33 Jahre alter Mann nicht so genau genommen. Bei einer Kontrolle im Stadtgebiet Lindau vollstreckte die Grenzpolizei einen Haftbefehl mit offener Geldstrafe von 9400 Euro. Der in Österreich beschäftigte Mann war nicht in der Lage, diese hohe Summe aufzubringen. Die Beamten brachten ihn daher in eine Justizvollzugsanstalt. Dort muss er entscheiden, ob er die Summe aufbringen wird oder 116 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe wählt.

Nachdem die Grenzpolizei den Mann im Gefängnis abgeliefert hatte, stellten die Beamten im Bahnhof Lindau noch mehrere Konsumeinheiten Marihuana sicher, welche ein 19-Jähriger mit sich führte.