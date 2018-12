Kein „schulfrei“ wegen Bahnstreik

Dass die Gewerkschaft EVG am frühen Montagmorgen bayernweit vor allem die Regionalzüge bestreikt hat, das haben auch Lindauer zu spüren bekommen. Wobei so mancher Pendler wohl rechtzeitig aufs Auto umgestiegen ist. Etwas enttäuscht sind vielleicht jene Jugendlichen gewesen, die normalerweise aus Richtung Kressbronn per Zug zum Unterricht nach Lindau fahren: Bahnstreik hieß für sie am Montag nicht gleichzeitig schulfrei. Denn wie Eduard Stützle, im Lindauer Landratsamt für öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zuständig, der LZ berichtete, fuhr die Regionalbahn aus Friedrichshafen am Morgen noch bis in den Bahnhof Enzisweiler – von dort aus mussten die Schüler dann zu Fuß in ihre Schulen laufen. Und sie sind dort auch auch großteils gut angekommen: In den beiden Lindauer Gymnasien hat beispielsweise kaum jemand wegen des Bahnstreiks gefehlt.