Kein Oktoberfest – Der Lindauer Löwe lechzt nach Bier

Nein, der Zeichner dieser Postkarte, die in Lindau im Jahr 1903 verschickt worden ist, hat nicht vorhergesehen, dass fast 120 Jahre später in München das Oktoberfest ausfällt. Anlass für den nach Bier lechzenden Lindauer Löwen war damals vielmehr das bevorstehende Starkbierfest, deshalb trägt die Karte auch das Datum vom März. Weil es heute nicht zum traditionellen Anstich des Münchner OB auf der Wiesn kommt, passt das Bild dennoch, dachte sich Winfried Schlegel, der das Bild in seiner Sammlung hat. In Lindau ist das Oktoberfest vor einigen Wochen ja auch ausgefallen, und das Lindauer Oktoberfestbier ist schon ausverkauft. Der Löwe muss also noch eine Weile warten.