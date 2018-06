Kaum Staus, aber Chaos beim Stadtbus

Am ersten Tag der Sperre der Bregenzer Straße wegen Baumpflegearbeiten hat es laut Polizei kaum Staus gegeben. Der Stadtbus aber war zeitweise völlig aus dem Takt. Verschärfen wird sich das, wenn der Verkehr ab Mittwoch auch stadtauswärts eine Umleitung fahren muss.

Es sei weitgehend ruhig geblieben, sagte Vize-Polizeichef Thomas Steur an Dienstagnachmittag auf Anfrage der Lindauer Zeitung. Lediglich vor dem Berliner Platz sei es stadteinwärts zum kleinen Rückstau bis auf Höhe des Buttlerhügels gekommen. Aber das gebe es an anderen Tagen auch manchmal.

Erfreut berichtete Steur, dass auf der Umleitungsstrecke über Kemptener Straße, Köchlinkreuzung, Reutiner Straße, Ludwig-Kick-Straße, Aeschacher Markt und Langenweg zur Insel der Verkehr ungestört geflossen sei. Von Vorteil sei sicher, dass die Ampelanlage an der Kreuzung Ludwig-kick-Straße / Anheggerstraße ausgeschaltet ist. Sonst wäre der Verkehr wohl zum Erliegen gekommen, meint Steur, der zugleich versichert, dass Polizisten dort in den kommenden Tagen während der Schülerverkehre morgens und mittags stehen und Sicherheit gewährleisten.

Als „totale Katastrophe“ bezeichnet Stadtbus-Betriebsleiter René Pietsch die Folgen der Sperre: „So machen wir den Stadtbus ganz kaputt.“ Eigentlich hätte der Bus am Dienstag noch in beiden Richtungen durch den gesperrten Bereich fahren sollen, doch in folge eines technischen Defektes funktionierte die dafür nötige Ampel nicht und der Bus musste ebenfalls über die Köchlinkreuzung zum ZUP fahren. Verspätungen von bis zu 20 Minuten schon am Morgen waren die Folge. Daraufhin habe er den 3er-Bus aus dem Fahrplansystem genommen. Nachmittags sind die beiden Busse 3k und 3s wechselweise im Viertelstundentakt vom ZUP nach Zech gefahren.

Platanen sind vom Pilz befallen

Ähnliches fürchtet Pietsch für Mittwoch. Er hofft, dass sich eine Möglichkeit findet, damit der Bus Donnerstag und Freitag stadteinwärts per Ampel entgegen der Hauptfahrtrichtung hinterm Limare und dem Landratsamt fahren kann.

Die Stadt muss, wie berichtet, noch bis Freitag die Bregenzer Straße zwischen Landratsamt und Berliner Platz sperren, weil die Platanen von einem Pilz befallen sind. Daraufhin sterben auch große Äste der Bäume ab, die bei Herbststürmen auf Fußgänger oder Autos stürzen würden. Damit dies nicht passiert, sind Baumpfleger aktiv und schneiden betroffene Äste ab.

Stadteinwärts leitet die Stadt den Verkehr auch in den kommenden Tagen über Köchlinkreuzung und Aeschacher Markt um. Stadtauswärts ist der Bereich ab Mittwoch ebenfalls nicht mehr befahrbar. Stattdessen sollen Autos über Bleicheweg, Herbergsweg und Privatweg zum Berliner Platz fahren. Die Stadt weist darauf hin, dass das Parken hinter dem Landratsamt und dem Hallenbad Limare bis zum Ende der Woche verboten ist.