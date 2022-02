Kaum ist die Polizei weg, geht der Ärger weiter: Drei Einsätze wegen betrunkener Männer

Zwei betrunkene Männer haben die Polizei Donnerstagabend auf Trab gehalten. Nachdem die Beamten dreimal ihretwegen ausrücken mussten, war ihre Geduld am Ende: Sie nahmen einen der Randalierer mit in die Polizeiinspektion, wo er in der Zelle seinen Rausch ausschlafen musste.

Der Ärger begann in einer Gaststätte in der Rickenbacher Straße. Wie die Polizei mitteilte, war es dort zu einem Streit zwischen zwei Bulgaren im Alter von 37 und 49 Jahren gekommen. Alkohol dürfte dabei eine tragende Rolle gespielt haben, heißt es in dem Polizeibericht.

Männer verfolgen Anwohnerin bis zur Haustüre

Als die Beamten eintrafen, entspannte sich die Lage, und die Polizisten erteilten beiden Männern einen Platzverweis. Doch der Ärger ging weiter. Auf dem Nachhauseweg versperrten sie einer Anwohnerin den Weg und verfolgten diese bis zur Haustüre. Dort klingelten sie und schlugen gegen die Haustüre.

Wieder wurde die Polizei gerufen, wieder erteilten die Polizisten den Männern einen Platzverweis. Um sicherzugehen, dass die Betrunkenen auch an ihrer Schlafstätte eintreffen, begleiteten die Polizisten sie. Doch nachdem die Beamten wieder abgerückt waren, randalierte der jüngere der beiden Unbelehrbaren weiter.

Die Polizei nahm daraufhin den 37-Jährigen in Gewahrsam. Er musste seinen Rausch in einer Zelle bei der Polizeiinspektion ausschlafen.