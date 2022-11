Katzer Sulzi sucht eine neue Familie

Der schwarz-weiße Katzer Sulzi wurde bei Weiler-Simmerberg herrenlos aufgegriffen und im Oktober ins Lindauer Tierheim gebracht. Wie das Tierheim mitteilt ist der zierliche Kater sehr verschmust, verspielt und ruhig in seinem Wesen. Sein Alter werde auf ein Jahr geschätzt. Der Freigänger solle in seinem neuen Zuhause uneingeschränkt nach draußen können. Gegen einen ruhigen Artgenossen habe der soziale Kater nichts. Er freutesich auch sicher über eine Familie mit schon älteren Kindern. Wie alle Katzen im Tierheim sei Sulzi kastriert, geimpft und tätowiert. Wer mehr über ihn erfahren will, könne sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter der Telefonnummer 08382/723 65 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim gibt es unter www.tierheim-lindau.de.