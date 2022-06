Katze Tinka sucht neuen Besitzer

Die getigerte Katze „Tinka“ kam aufgrund eines Umzugs im Mai ins Tierheim. Tinka ist anfänglich Fremden gegenüber schüchtern. Hat sie Vertrauen gefasst, ist sie sehr anhänglich, so das Tierheimpersonal. Die zierliche Katze ist 17 Jahre alt und liegt gern am Fenster, wo sie die Aussicht genießt. Gern ist die ältere Samtpfote auch für Senioren geeignet, die sich kein Jungtier mehr anschaffen wollen. Tinka liebt die Ruhe und ist eine Wohnungskatze. Sie sucht für ihren Lebensabend einen liebevollen Einzelplatz an dem sie mit Streicheleinheiten verwöhnt wird. Tinka ist wie alle Katzen im Tierheim kastriert, tätowiert und geimpft. Wer sich für liebenswerte Katze interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon 08382 / 72 365 in Verbindung setzen.