Katze Puppe sucht eine Familie mit Katze

Interessenten für die kleine Samtpfote können sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon 08382 / 723 65 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter

Den Namen Puppe bekam die zierliche Jungkatze vom Tierheimpersonal. Sie wurde in Sigmarszell herrenlos aufgegriffen und kam im August ins Tierheim. Die Freigängerin ist laut Tierheim-Angaben noch ziemlich schüchtern, so sollte entsprechend Geduld und Einfühlungsvermögen vom neuen Tierhalter mitgebracht werden. Wenn sie Vertrauen fasst, ist sie laut Tierheimpersonal verspielt und neugierig. Eine liebevolle, vorhandene Katze, an der sich die Jungkatze die im Mai geboren wurde, orientieren kann, wäre schön. Wie alle Katzen im Tierheim ist auch Puppe mittlerweile kastriert, geimpft und tätowiert.