Katze Nala sucht ein Zuhause

„Nala“, so heißt die dreifärbige, zierliche Katze, die im Mai im ins Tierheim in Lindau gebracht wurde. Wenn sie Vertrauen zu ihrer Bezugsperson gefasst hat, ist sie laut Tierheim zutraulich und verschmust und freut sich auf Schmuseeinheiten in einem ruhigen Haushalt. Sie sucht einen Einzelplatz, an dem sie verwöhnt wird. Mit Leckerlis und Nassfutter kann man leicht ihr Herz gewinnen, so das Tierheimpersonal.

Für die Freigängerin wäre eine ländliche Gegend ideal. Die dreijährige Katze ist wie alle Katzen im Tierheim kastriert, tätowiert und geimpft. Wer sich für Nala interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382 / 72365, in Verbindung setzen.