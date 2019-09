Katze Minni sucht einen Platz mit Freigang

Die zierliche Katze „Minni“ befindet sich seit Anfang August im Tierheim. Die schwarze Katze wurde mit ihren Jungen ins Tierheim gebracht. Diese haben bereits ein neues Zuhause gefunden. Die Alter von Minni wird auf drei Jahre geschätzt. Mittlerweile ist sie kastriert, geimpft und tätowiert wie alle Katzen im Tierheim. Mini ist ein sehr liebes Kätzchen und sucht einen Platz an dem sie unbeschränkt ins Freie kann. Wer sich für die zierliche Katze interessiert und sie kennenlernen will, kann sich mit dem Tierheim Lindau unter Telefon 08382/72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim gibt es unter www.tierheim-lindau.de. Foto: Erika Nerb