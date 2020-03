Kattaus Plan: Verkehrsbelastungen reduzieren

Der neunte „Informative Stadtspaziergang“ hat kürzlich mit Oberbürgermeister-Kandidat Kai Kattau stattgefunden. Aus aktuellem Anlass war der Karl-Bever-Platz zum zweiten Mal Ziel eines Spaziergangs mit interessierten Lindauern, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Teilnehmer seien sich einig gewesen, dass der von rund zwei Drittel der Lindauer abgelehnte Bebauungsplan mit zwei überdimensionierten Baukörpern nicht genug Raum für den geplanten Uferpark gelassen hätte, heißt es in der Mitteilung weiter. Zwischen dem privaten Villengrundstück und dem geplanten Parkhaus wäre nur eine schmale Durchgangsmöglichkeit erhalten geblieben.

Schon zu Beginn der Veranstaltung sei sehr deutlich geworden, dass die Teilnehmer mit dem jüngsten Stadtratsbeschluss nicht einverstanden waren. Anstelle die demokratische Entscheidung des Bürgerentscheids zu akzeptieren, habe die „große Koalition“ des Stadtrats dabei einen weiteren Beschluss zum Karl-Bever-Platz gefasst, mit dem Ziel dort 500 Stellplätze zu bauen. Die Spaziergangteilnehmer störte es sehr, dass der Stadtrat diesen Beschluss kurz vor der Kommunalwahl und innerhalb der einjährigen Sperrfrist für dem Bürgerentscheid entgegen wirkende Beschlüsse gefasst habe, heißt es in der Mitteilung weiter.

Inhaltlich sei bemängelt worden, dass es bereits heute immer wieder zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Langenweg, Kolping-, Inselstraße und Europaplatz komme. Durch den Verkehrsstau im Hasenweidweg sei auch das Wohngebiet Alpengarten dann nur sehr schwer zu erreichen. Diese Situation werde sich noch verstärken, wenn der Bahnübergang Laubeggengasse bald nur noch von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden könne.

Vor dem Hintergrund, dass man sich fraktionsübergreifend inzwischen einig sei, dass Tagesgäste auf Park+Ride-Parkplätzen (P+R) abgefangen werden sollen, sprachen sich die Teilnehmer für die Umsetzung der Variante eins des vom Stadtrat beschlossenen Parkraumkonzepts aus.

Diese Variante sieht vor, dass durch konsequentes Parkraummanagement und ein attraktives P+R-Angebot die Verkehrsbelastungen auf den Zufahrtsstraßen zur Insel reduziert werden. Die Vorteile für die Menschen in Lindau liegen nach Kai Kattaus Ansicht auf der Hand. Kattau weiter: „Wenn wir es schaffen, die Tagesgäste von den inselnahen Parkplätzen auf und vor der Insel fernzuhalten, werden wir nicht nur von den störenden Begleiterscheinungen (Stau, Abgase, Lärm) befreit, sondern wir werden im Ergebnis auch genügend inselnahe Stellplätze für Bewohner, Beschäftigte, Kunden, Besucher und Übernachtungsgäste zur Verfügung haben, ohne die Stellplatzzahl auf dem Karl-Bever-Platz wesentlich erhöhen zu müssen.“

Und Kattau fügt an: „Eine konsequente Umsetzung des Parkraumkonzeptes 2017 mit der Variante 1 - P+R wäre der erste Schritt. Ein konsequentes Parkraummanagement, zum Beispiel mit der KLiMo-Card, wäre der zweite, ebenso wichtige Schritt, um das für Lindau neue System erfolgreich werden zu lassen.“

Im Ergebnis hätte man günstige und störungsfreie Mobilitätsangebote für die Menschen in Lindau und günstige und attraktive Mobilitätsangebote für Gäste, ist der Pressemitteilung weiter zu entnehmen.

Ein Großparkhaus vor der Insel hingegen würde es in Lindau auf Jahrzehnte hinaus nicht erlauben Tagesgäste aktiv vom Karl-Bever-Platz fernzuhalten. Es wäre sogar zwingend erforderlich dafür zu sorgen, dass das neue Parkhaus möglichst komplett ausgelastet sei. Anders sei die langfristige Investition nicht zu finanzieren. Ein schöner Uferpark und ein kleines Parkhaus mit Untergeschoss für die Menschen in Lindau sei hingegen eine angemessene Möglichkeit, den Karl-Bever-Platz aufzuwerten und die notwendigen Stellplätze dauerhaft herzustellen, heißt es in der Pressemitteilung Kattaus abschließend.