Kattau hofft auf Stelle in Halle

Kai Kattau, Leiter der Garten- und Tiefbaubetriebe, will Baubeigeordneter in Halle (Sachsen-Anhalt) werden. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung.

Laut MZ gibt es 15 Bewerber für den Posten des Baubeigeordneten der Stadt Halle, der mit etwa 8800 Euro im Monat dotiert sei. Mit der LZ wollte Kattau über das laufende Verfahren nicht sprechen. Erst am 30. Mai entscheidet der Stadtrat in Halle über die Besetzung der Stelle. Kattau ist studierter Bauingenieur mit Schwerpunkt Verkehrswesen und in Lindau seit fünfeinhalb Jahren als Leiter des Tiefbauamtes und Werkleiter der GTL unter anderem für Mobilitätsplanung und Stadtplanung verantwortlich. Zum erhofften neuen Job sagt Kattau laut der MZ: „Halle hat eine sehr interessante Mischung aus Alt und Neu und liegt mit Leipzig in einer Boom-Region. Das finde ich wirklich cool.“