Katie Freudenschuss schießt übers Ziel hinaus

Sie nennt sich „Sängerin, Pianistin, Songschreiberin, Sachensagerin“ und mit all diesen Seiten hat sich die Kabarettistin Katie Freudenschuss am Sonntagabend auch in Lindau auf der Bühne gezeigt.

„Einfach Compli-Katie!“ hat sie ihr zweites Bühnenprogramm genannt, eine Anspielung auf das komplizierte Leben: „Das Leben ist zu komplex, immer muss man sich entscheiden – das Kopfkarussell dreht zu schnell“, so sang sie in ihrem Chanson von der Compli-Katie am Klavier. Kompliziert war auch die junge Wienerin, deren (fiktives?) Tagebuch sie aus der Schublade zieht und als Inspiration für einen Vergleich zwischen damals und heute nimmt: Wie sah der Heiratsantrag aus, wie die Hochzeit, wie die Hochzeitsnacht? Und wie verliebt man sich heute? Mit direkten Fragen an ein Paar in der ersten Reihe hat sie wann, wo und wie erfragt, die näheren Umstände notiert und dann eines ihrer besonderen Talente gezeigt: Nur mit den Stichworten bewaffnet, hat sie daraus ein stimmiges Chanson entwickelt. Ebenso am Ende, als sie um Stichpunkte zu Lindau bat und aus so unterschiedlichen Begriffen wie Löwe, Möwen, Psychos und Nobelpreisträger, Uferweg und Altstadtgassen ein stimmiges Lied auf Lindau textete und am Klavier sang. Dass die Stimme nach zweieinhalb Stunden nicht mehr ganz mittat, schob sie auf die zu Ende gehende Tournee.

Zurück zum Tagebuch: Daraus las sie an einem kleinen Tischchen, jetzt mit Wiener Akzent und von leiser Musik untermalt. Und schon stand sie wieder zwischen Tischchen und Flügel und war sie selbst, kommentierte die Beobachtungen, die sie bei lieben Mitmenschen und in der Politik macht. Verständnisvolles Nicken, auch Lacher, wenn sie von den Spams erzählt, die Google aussendet, von der Reklame, die ungebeten auf dem Rechner landet, von den Worthülsen, die sich Werbetexter ausdenken: Warum soll ein Magnum-Eis ein „Genuss aus Leidenschaft“ sein, was hat „Meßmer macht den Moment“ mit dem beworbenen Tee zu tun? Mitgehen konnte man auch bei ihrer Klage über den Leistungsdruck beim Posten.

Ein geheimes Tagebuch habe sie gefunden, daher frage sie sich, wessen Tagebuch sie heute interessieren würde, und kam auf Melania Trump: Was verrät sie ihrer Schwester über das Zusammenleben mit einem Mann, den jeder hasst? Im Chanson lässt sie sie verharren, weil sie unterschrieben habe, First Lady zu bleiben, solange er im Amt ist, aber vielleicht gehe es ihr ja wie Jackie Kennedy, hoffen könne man immer... In einem anderen Land brandgefährlich, hier aber aus Geschmacksgründen mehr als peinlich waren ihre Überlegungen zum Koran, genauer, was Selbstmordattentäter daran finden, im Himmel 72 Jungfrauen vorzufinden: „Was ist der Reiz am Sex mit einer Jungfrau?“ Viel zu lange hat sie dieses Thema ausgebreitet – „grenzwertig“ meinte eine enttäuschte Besucherin, die eigens von Kressbronn gekommen war. Also trotz Charme und guten Chansons ein zwiespältiger Abend.