Kathy Geng ist eine „Frau macht’s“

Natürlich freut sich Kathy Geng darüber, dass LZ-Leser sie für ihre ehrenamtliche Arbeit im Lindauer Kammerchor als „Mensch des Jahres“ vorgeschlagen haben. Trotzdem ist es der Vorsitzenden jenes Vereins, der zweimal im Jahr für großartige Konzerte in der Stephanskirche sorgt, fast schon etwas zu viel der Ehre, und sie meint bescheiden: „Leute, die karitative Arbeit tun, wären eigentlich wichtiger, selbst wenn Kultur auch wichtig ist.“

Für die musikalische Kultur in Lindau einzutreten hat sich eben vor mehr als zehn Jahren Kathy Geng bereit erklärt. Zumindest jedenfalls, was den Lindauer Kammerchor betrifft. Und der zählt immerhin rund 100 Mitglieder, wovon die Hälfte wiederum als aktive Sänger dem Chor ihre Stimme geben. „Ich bin ein Mensch, der nicht zu den „man-soll-Typen gehört, sondern zu den „Frau-macht’s“, erklärt die 61-jährige Britin, die seit 13 Jahren mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Lindau lebt und einst „wegen der Sprache“ nach Deutschland kam, die Motivation für ihr ehrenamtliches Engagement. Dann fügt sie noch hinzu: „Denn viele sind zwar willig und engagieren sich, aber sie brauchen jemanden, der sie antreibt und zusammen führt.“

Seit 1991 Mitglied im Kammerchor

Und dieser Jemand ist, seit der alte Vorstand abtrat und ein neuer gefragt war, Kathy Geng. Dabei ist die leidenschaftliche Sängerin, die seit 1991 selbst Mitglied im anspruchsvollen Kammerchor ist, geradezu prädestiniert für dieses Ehrenamt. Hatte sie doch, bevor sie in der Grundschule Hoyern als Schulsekretärin anfing, jahrelang Messen und Ausstellungen organisiert und im Verein schon die Kasse verwaltet. Als Vorsitzende ist Kathy Geng nun dafür zuständig, dass der 1967 von Kirchenmusikdirektor Wilfried Bergmann gegründete Chor seine damals gesteckten Vereinsziele auch weiterhin erfüllt. Und das bedeutet, unter der musikalischen Leitung von Lutz Nollert wohlgemerkt, dass die Mitglieder wertvolle Chormusik pflegen und Chorliteratur mit Orchestermusik, aber auch a-capella-Musik erarbeiten. Kathy Geng erzählt, dass die großen Oratorien und Messen wie etwa von Bach, Mozart Mendelssohn-Bartholdy oder Brahms ebenso zum Repertoire gehören wie geistliche a-capella-Werke von Orlando di Lasso über Gesualdo bis Distler.

Ruf reicht über Lindau hinaus

Mittlerweile hat sich der Chor aufgrund seiner hohen Musikalität sogar über Lindau hinaus einen hervorragenden Ruf ersungen. Mit ein Grund, weswegen gerade die beiden großen Konzerte, die immer im Frühjahr und im Winter in der Stephanskirche stattfinden und von den Profimusikern der Kammerphilharmonie Bodensee/Oberschwaben instrumental begleitet und mit Gesangssolisten ergänzt werden, heiß begehrt sind. Für Kathy Geng bedeuten aber gerade diese Konzerte auch jede Menge zeit- und kraftaufwändige Arbeit: Die Profimusiker müssen engagiert und das Konzert organisiert, Spendengelder akquiriert, die Kirche bestuhlt und die Bühne aufgebaut werden. Und zuvor gilt es die vielen Chormitglieder mittels eines intensiven Probenwochenendes in Vorarlberg nicht nur musikalisch, sondern auch aufeinander einzustimmen. Und auch dies mit allem Drum und Dran zu organisieren, gehört zu Kathy Gengs Aufgaben. Eine Arbeit, die sich letztendlich auszahlt. Denn schließlich weiß die Vorsitzende: „Das ist gut für den Gesang und die Geselligkeit. Denn wo die Stimmung stimmt, stimmt auch die Stimme. Wir sind ja nicht nur ein Chor, sondern auch ein Verein.“

Ein Chorverein übrigens, der, obwohl er eine traditionelle Nähe zur Stephanskirche pflegt, trotzdem überkonfessionell ist. Ein Verein, der, wie jeder Chor, Nachwuchs sucht. Und weil Kathy Geng eben eine engagierte Vorsitzende ist, der ihr Chor am Herzen liegt, nutzt sie das Gespräch mit der LZ und sagt: „Einer meiner Hauptanliegen ist, dass wir neue und jüngere Mitglieder finden, damit wir von der Altersstruktur her gemischter sind.“ (isa)