Katholischer Bischof predigt beim evangelischen Reformationsfest in Lindau

Das hat es in Lindau noch nie gegeben – und vermutlich auch nicht im näheren oder weiteren Umkreis: Ein katholischer Bischof hielt am evangelischen Reformationsfest die Predigt und sprach den Schlusssegen. Evangelische und katholische Christinnen und Christen feierten diesen Gottesdienst am Sonntagabend in der Inselkirche St. Stephan gemeinsam.

Gleichwohl handelte es sich formal nicht um einen ökumenischen, sondern um einen evangelischen Gottesdienst, an dem aber Pfarrerinnen und Pfarrer beider Konfessionen mitwirkten. Für musikalischen Glanz sorgte überdies die neu gegründete Kantorei, die unter der Leitung von Dekanatskantor Burkhard Pflomm erstmals auftrat und mit weiteren Musizierenden die Bachkantate „Lobe den Herren“ (BWV 137) aufführte.

Doch der Reihe nach: Wie kam es, dass die evangelischen Kirchengemeinden von Lindau und Wasserburg zu ihrem gemeinsamen Reformationsfestgottesdienst den katholischen Bischof von Augsburg, Bertram Meier, einluden und dieser auch prompt zusagte?

Immerhin gilt der 31. Oktober als der Tag, an dem Martin Luther anno 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen und damit die Reformation in Gang gesetzt hat, die unter anderem zur Spaltung der Kirche führte. Dies hatte Luther allerdings gar nicht im Sinn gehabt: Er wollte die Kirche erneuern, nicht trennen. Es ging ihm um die Inhalte, um Rechtfertigung vor Gott und Wege zu Gott.

„Kirchen dürfen nicht erstarren“

Dementsprechend feiern die Evangelischen beim Reformationsfest nicht die Trennung von den Katholiken, sondern erinnern vielmehr an diese Inhalte. Den Auftrag, der daraus erwächst, fasste der Zecher Pfarrer Matthias Vogt zu Beginn des jetzigen Gottesdienstes so zusammen: „Unsere Kirchen dürfen nicht erstarren. Wir brauchen Reformation und Erneuerung heute noch.“ Was dies im Detail bedeutet, wird jedes Jahr am Reformationsfest thematisiert. Manchmal predigt ein Pfarrer oder eine Pfarrerin aus den eigenen Reihen, manchmal eine Persönlichkeit von auswärts.

Sie sind nicht nur durch einen Geschenkkorb, sondern vor allem durch ökumenische Ziele verbunden: Thomas Bovenschen, evangelischer Pfarrer an der Aeschacher Christuskirche, und Bertram Meier, katholischer Bischof von Augsburg. (Foto: Ruth Eberhardt)

Diesmal hatte Thomas Bovenschen, Pfarrer an der Aeschacher Christuskirche, die zündende Idee: Er war früher in Augsburg tätig gewesen und kannte den neuen Bischof noch aus dieser Zeit flüchtig. „Er hat sich als jemand erwiesen, der für Ökumene offen ist“, berichtete Bovenschen gegenüber der Lindauer Zeitung.

„Es wäre doch mal interessant, von einem katholischen Bischof zu hören, welche Bedeutung reformatorische Erkenntnisse und Impulse für die Zukunft der christlichen Kirchen in Deutschland haben“, sagte er. Diese Überlegung habe die hiesigen Pfarrerinnen und Pfarrer veranlasst, Bertram Meier als Festprediger am Reformationstag einzuladen.

„Verbundenheit ist stärker als Trennung“

Um es vorweg zu nehmen: Konkrete Antworten auf diese Frage gab Meier in seiner Predigt zwar nicht. Aber er hielt ein flammendes Plädoyer für Ökumene – durchaus auch mit kritischen und selbstkritischen Tönen. Und er beschrieb, wie er selbst in seinem Elternhaus in Kaufering „Geschmack an der Ökumene“ gefunden habe. Sein Vater sei ein „strammer Lutheraner“ gewesen, seine Mutter ist katholisch. „Bei unseren Eltern konnten wir Kinder hautnah erleben, dass die Verbundenheit in Jesus Christus stärker ist als die Trennung der Konfessionen“, erzählte Meier.

Seine Predigt basierte auf der biblischen Geschichte von der Hochzeit zu Kana, den Text dazu trug Meier aus der Lutherbibel vor. Auf dieser Hochzeit ging der Wein aus, wie peinlich! Doch Jesus sorgte für neuen Wein, der sogar noch besser schmeckte.

Damit habe Jesus, wie Meier ausführte, die Einheit gewahrt – die Einheit der Hochzeitsgesellschaft, der Brautleute und ihrer beiden Familien. Für die Ökumene leitet der Bischof daraus mehrere Aspekte ab. Erstens: Ökumene sei wie ein Aperitif, wie ein Geschmacksanreger – und „nicht eine Kröte, die es zu schlucken gilt. Ökumene wird nur gelingen, wenn sie schmeckt“, sagte er und appellierte, die Geschmacksrichtungen der jeweils anderen wahrzunehmen.

Auftrag in einer multireligiösen Gesellschaft

Zweitens: Ökumene sei hochaktuell wie ein heuriger, frischer Wein. Statt in Klagelieder über Austrittsstatistiken zu verfallen und den Untergang zu verwalten, müssten die Kirchen „in einer einerseits säkularisierten und andererseits multireligiösen Gesellschaft die Botschaft Jesu als Angebot unter die Leute bringen“. Ökumene sei kein innerkirchlicher Selbstzweck, sie sei keine Kür, sondern Pflicht.

Zuletzt zitierte er aus der Kana-Geschichte die Aufforderung, Jesu Rat zu befolgen: „Tut, was er Euch sagt!“ Meier folgerte daraus: „Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter!“ Und weiter: „Ökumenisches Handeln heißt sich einlassen auf gemeinsames Tun, wo immer dies möglich ist.“

Manche Menschen seien der Ansicht, ohne gemeinsames Abendmahl und Eucharistie sei die Ökumene begraben. Dem hielt der Bischof entgegen: „Wir sollten weniger begründen, warum das eine oder andere nicht geht, sondern viel mehr darauf schauen, was immer noch geht.“

Zudem beziehe sich Ökumene nicht nur auf die beiden großen Konfessionen, sondern auch auf die kleineren Kirchen. „Ökumene ist kein Duett, Ökumene ist eine Sinfonie“, erklärte Meier. „Gott stark zu machen – darum geht es. Damit dies gelingt, braucht es eine verlässliche und funktionierende Ökumene. Gemeinsam sind wir stark“, sagte er und schloss mit den Worten: „Ein Prosit auf die Ökumene!“