Kater Wenzel ist dominant

Der wunderschön gezeichnete Kater Wenzel ist im Februar von Tierfreunden ins Tierheim gebracht worden. Der Freigänger trieb sich herrenlos in Oberreitnau herum. Sein Alter wird auf ungefähr zwei Jahre geschätzt. Er hat anderen Artgenossen gegenüber ein dominantes Auftreten und weiß, was er will. In typischer Katzenmanier ist der kastrierte Kater Menschen gegenüber verschmust und anhänglich. Wenn es turbulent in der Wohnung zugeht, verschwindet er. So sucht er einen liebevollen, ruhigen Platz ohne Kleinkinder, an dem er ein und aus kann. Nachmittags ist bei ihm stets „Siesta“ angesagt. Wer Wenzel ein gutes Zuhause geben möchte, der kann sich unter der Telefonnummer 0 83 82/72 3 65 melden. Foto: Erika Nerb