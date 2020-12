Kater Stan sucht ein Zuhause

Der zierliche, schwarz-weiße Kater Stan wurde in Lindau herrenlos aufgegriffen und befindet sich seit Oktober im Tierheim. Das Alter wird auf rund 14 Jahre geschätzt. Der Fundkater ist ein Freigänger und hat eine sehr ruhige Art, heißt es in der Mitteilung. Er liebt Naßfutter über alles und ist ein kleiner Schmuser. Stan braucht jedoch ein Zuhause, in dem er uneingeschränkt nach draußen kann – auch wenn er gerade jetzt im Winter gerne drinnen sein warmes Plätzchen liebt. Wie alle Katzen im Tierheim ist auch er kastriert, geimpft und tätowiert. Wer sich für den liebevollen Kater interessiert und mehr über ihn erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau in Verbindung setzen unter 08382/ 723 65. Weiter Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de.