Kater „Knöpfle“ sucht Zuhause

„Knöpfle“ heißt der zierliche getigerte Kater, der in Lindau herrenlos aufgefunden wurde. Das Jungtier wurde im Mai geboren und ist kastriert, geimpft und tätowiert. Er ist schüchtern, sodass es viel Geduld, Zeit und Liebe braucht, um sein Herz zu erobern. Ein ruhiger Haushalt ist empfehlenswert. Knöpfle ist sehr sozial anderen Artgenossen gegenüber und kann so gut als Zweitkatze genommen werden. Als Freigänger braucht er jedoch ungehinderten Zugang ins Freie. Wer sich für den kleinen gestromerten Kater interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382 / 72365, in Verbindung setzen. Weitere Infos: