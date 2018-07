Kater Justin ist ein Plappermäulchen

„Justin“ ist ein weißer Kater mit grauen Abzeichen. Der Freigänger ist ein kleines Plappermäulchen, der sich bemerkbar macht, wenn er Hunger hat oder auch sonst sich gern mal maunzt, wenn er was will. Er ist sehr gutmütig, anhänglich, größere Kinder gewöhnt und will sehr viel Aufmerksamkeit. In seinem alten Zuhause konnte er durch eine Katzenklappe ein und aus gehen, was natürlich im neuen Zuhause auch schön wäre. Der Kater ist 2012 geboren und wie alle Katzen im Tierheim kastriert, geimpft und tätowiert. Interessenten für den Kater, die ihm ein gutes Zuhause geben wollen, können sich mit dem Tierheim Lindau unter Telefon 08382 / 72 365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de