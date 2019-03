Kater Charly braucht seine Ruhe

Der schwarz-weiße Kater Charly kam im Februar ins Tierheim. Er ist ein netter und verspielter Kerl, der jedoch allein im neuen Zuhause sein will. Anderen Artgenossen gegenüber will er nämlich der Chef sein. Zu Menschen hingegen ist er sehr verschmust und anhänglich. Er ist familientauglich, will aber eher zu Schulkindern, die ihn nicht ständig rumtragen, sondern ihm auch seine Ruhe gönnen. Zudem ist er ein Freigänger. Der zweieinhalb jährige Kater Charly ist wie alle Katzen im Tierheim kastriert, tätowiert und geimpft. Tierfreunde, die sich für ihn interessieren, können sich mit dem Tierheim Lindau unter Telefon 08382/72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim gibt es unter www.tierheim-lindau.de