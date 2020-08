Kater Baghira braucht Auslauf

Der schwarze Kater Baghira ist verletzt in Lindenberg gefunden und ins Tierheim gebracht worden. Jetzt ist er wieder gesund und fit. Baghira ist momentan noch ein recht schüchterner Kerl, der etwas mehr Zeit zum Auftauen braucht. Er sucht deshalb einen tierlieben Menschen, der ihm mit Zeit und Geduld entgegenkommt. Der schwarze Kater lässt sich nach Katzenmanier streicheln, das heißt, wenn er es will und nicht, wenn der Tierfreund das Bedürfnis dafür hat. Gegen Katzengesellschaft hat er nichts einzuwenden. Der sechsjährige Kater ist ein Freigänger und sollte im neuen Zuhause stets ein- und auskönnen. Er kastriert, tätowiert und geimpft. Wer mehr über ihn erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter der Nummer 08382 / 72 3 65 in Verbindung setzen.