Kater „Adi“ sucht einen neuen Besitzer

Der schwarz-weiße Kater namens „Adriano“ mit Rufnamen Adi kam im Mai schweren Herzens ins Tierheim, da sein Besitzer ins Seniorenheim zog. Der liebenswerte Freigänger ist 16 Jahre alt und ist die Katzenklappe gewöhnt. Er genießt auch seine Zeit in der Wohnung, wobei er dann gern am Fenster schaut. Der kleine Gourmet ist ein sehr verschmuster, gesprächiger und liebenswerter Kerl. Er sucht ein ruhiges Einzelplätzchen, gern auch bei älteren Menschen. Adi ist wie alle Katzen im Tierheim kastriert, tätowiert und geimpft. Wer sich für den schon älteren Einzelprinz interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon 08382 / 72 365 in Verbindung setzen.