Kastration schützt auch Tiere

Der Tierschutzverein Lindau appelliert an alle Tierfreunde, die das Leid von Streunerkatzen lindern wollen. „Oft denken wir bei dieser Problematik ans Ausland, aber auch bei uns, gerade auf den Dörfern im Landkreis Lindau, ist das Problem häufig schwerwiegend. Unkastrierte Katzen vermehren sich schnell und verbreiten häufig ansteckende Krankheiten“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Arbeit des Tierschutzvereins Lindau setzt genau hier an: Er hilft, Katzen möglichst stressfrei einzufangen, behandelt die Tiere parasitär, und lässt sie kastrieren sowie tätowieren. Wichtig sei, dass alle Katzen wieder in ihr gewohntes Umfeld zurück dürfen, denn ab einem gewissen Alter stellt das neue Revier für Katzen einen enormen Stress dar und nicht alle Katzen könnten in Lindau angesiedelt werden, heißt es weiter in der Mitteilung. Wer den Tierschutzverein bei seiner Arbeit unterstützen möchte, kann Kastrationspate werden. Die Sprechzeiten des Vereins sind von Freitag bis Montag von 15 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 9.30 Uhr unter Telefon 08382 / 723 65.