Kasperl trifft die „Stinkprinzessin“

Ein nicht wegzudenkender Programmpunkt beim alljährlichen Kinder-Sommer-Theater im Lindauer Zeughaus sei „Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater“, heißt es in einer Presseankündigung des Lindauer Kulturvereins.

Am Montag, 30. Juli, stehen um 16 Uhr Kasperl und Seppl diesmal mit Prinzessin Heike auf der Bühne: „Ein packendes Geruchs-Abenteuer rund um die Geburtstagssause der lieblichen Prinzessin Heike. Kasperl und Seppl sind gerade noch eingeladen, Zauberer Gottlieb Wurst und Hexe Annegeer Strudlhofer allerdings nicht. Verschiedene böse Zaubereien bedrohen Heikes Geburtstagsfreude. Doch für Kasperl und Seppl kommt es noch schlimmer: Auch das fürstliche Leberkäs-Gala-Dinner ist in Gefahr.“ Mit Fantasie, Fingerspitzengefühl und viel Humor entführen Parzefall und Oehmann seit 20 Jahren ihr Publikum immer wieder aufs Neue in ihr ganz eigenes Universum, ins Städtchen „Hinterwieselharing“. „Das Geheimnis ihres Erfolgs liegt darin, dass die Grundzüge der Kasperl-Figuren nicht angetastet werden, aber eine ordentliche Priese „Grant“ und kabarettistisches Können in die Geschichten einfließen, sodass zunehmend Erwachsene beobachtet werden, die ohne Kinder ins Puppentheater kommen.“