Kartoffeln brennen auf Herd in Lindauer Wohnung

Starker Rauch aus dem vierten Stock in einem Lindauer Haus in der Friedrichshafener Straße ist der Polizei am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr gemeldet worden. Als Grund entdeckte eine Streifenbesatzung der Lindauer Polizei angebranntes Essen in einer Wohnung.

Bei ihrem Eintreffen hörten die Polizisten eine Frau rufen. Sie traten die Türe ein und fanden eine 54-Jährige vor. Diese war auf dem Boden zwischen Rollstuhl und Schrank eingeklemmt. Auf dem Herd stand ein Topf mit stark verbrannten Kartoffeln. Die Polizisten löschten den Brand und brachten die Frau aus ihrer verrauchten Wohnung.

Der hinzugerufene Rettungsdienst des BRK Lindau kümmerte sich um die 54-Jährige und brachte sie ins Krankenhaus.