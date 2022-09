Kartoffeln braten im Lagerfeuer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach Naturbaustellen, West-High-Land-Games und Theater Aufführungen stand zum Abschluss des Ferienprogramms des grünen Klassenzimmer noch ein Kochevent auf dem Plan.

Aber man wollte nicht irgendwas kochen, sondern etwas mit Bezug zum grünen Klassenzimmer und von hier. Was lag da näher als die im Frühjahr gepflanzten Kartoffeln zuzubereiten. Es sollte aber nicht nur gekocht werden, nein ein Abschlussevent war angesagt. Und zu einem guten Event gehört für Kinder immer noch gerne ein Lagerfeuer, denn alle Kinder, ob Groß oder Klein, sind sozusagen „heiß“ drauf.

Feuer kann gefährlich werden, deswegen wurden als erstes Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Feuerstelle mit Steinen abgrenzen und Wasser bereitstellen. Dann konnte es ans Ausgraben der Kartoffeln gehen. Waschen, in Alufolie packen und ab in die Glut. Damit die Zeit des Wartens nicht zu lange ist, wurden die kleinen Kartoffeln noch in Stifte geschnitten und zu Pommes verarbeitet. Mit dieser Vorspeise verging die Wartezeit wie im Flug und endlich konnten die gebratenen Kartoffeln aus dem Feuer geholt werden. Mit Kräuterquark eine Delikatesse. So ging das Ferienprogramm heiß, rußig und glücklich zu Ende.