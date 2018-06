Karten für „Me and the devil“ gewinnen

Dominique Horwitz & Friends sind am Montag, 6. März, um 19.30 Uhr mit dem Programm „Me and the Devil“ im Theater Lindau zu erleben.

Wie die Veranstalter mitteilen, hat der Teufel seinen festen Platz in Literatur und Musik. Ohne ihn gäbe es keinen „Faust“, keinen „Don Giovanni“ – und mindestens einen Rolling-Stones-Hit weniger. Schauspieler und Sänger Dominique Horwitz spannt einen weiten musikalischen Bogen von Carl Maria von Webers romantischer Oper „Der Freischütz“ über Rock-, Pop- und Jazzklassiker bis hin zu den schrägen Höhepunkten aus dem Tom-Waits-Musical „The Black Rider“. Von einer Live-Band begleitet, steht im Mittelpunkt der hintergründigen Songs der Mythos des Teufels – abgründig, skurril, komisch, erotisch und fantastisch.

Telefonische Verlosung am 24. Februar

Die „Lindauer Zeitung“ verlost fünfmal zwei Karten für die Veranstalter. Wer gewinnen möchte, der sollte am Freitag, 24. Februar, unter Telefon 0 13 79 / 88 61 19 (Legion, 50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG) anrufen und das Stichwort „Stadttheater“ nennen. Die Gewinner werden benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Karten gibt es auch unabhängig von der Verlosung an der Theaterkasse von Montag bis Samstag, 10 bis 13.30 Uhr, und von Montag bis Donnerstag, 15 bis 17.15 Uhr, unter Telefon 0 83 82 / 9 11 39 11, bei der Lindau Tourismus und Kongress GmbH, im Lindaupark und bundesweit bei allen Reservix Vorverkaufsstellen. Print@home Tickets und weitere Informationen gibt es im Internt unter www.kultur-lindau.de. (lz)