„Karl die Große“ bringt deutschsprachigen Pop ins Zeughaus

Die Leipziger Formation „Karl die Große“ kommt am Samstag, 18. Juni, um 20 Uhr ins Lindauer Zeughaus und bringt „Pop mit Widerhaken“ auf die Lindauer Bühne. So beschreibt laut der Veranstalter vom Verein Zeughaus auch BR Kultur die Musik. Die sechsköpfige Band hat ihr aktuelles Album „Was wenn keiner lacht“ im Gepäck, das wieder das weite Feld zwischen Pop, Singer-Songwriter, Elektronik und Jazz bespiele, so die Veranstalter. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die klaren und persönlichen Texte von Wencke Wollny. Über die sagte rbb radioeins laut Konzertveranstalter „Sängerin Wencke Wollny hat eine dieser Stimmen, die Herzen öffnen kann“. Einlass ist um 19.15 Uhr. Gefördert wird das Konzert durch das Programm „Neustart Kultur“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (www.kulturstaatsministerin.de) und die Initiative Musik (www.initiative-musik.de). Karten kosten 24. Euro, ermäßigt 20 Euro. Zu kaufen gibt es sie an der Theaterkasse, im Lindaupark sowie übers Internet. Restkarten stehen möglicherweise auch noch an der Abendkasse zum Verkauf.