Karate-Gurtprüfung im TSV-Lindau

Am letzten Freitag vor den Ferien war es so weit: 21 Kinder und Jugendliche der Abteilung Karate des TSV Lindau stellten sich der Prüfung zum nächsthöheren Gurt. Die Trainer und Prüfer zeigten sich zufrieden mit der Leistung, alle haben bestanden. – Wir gratulieren, macht weiter so! Foto: Christoph Waitz