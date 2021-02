Karambolage auf der Köchlinkreuzung

Eine 32-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 9.30 Uhr mit ihrem Renault Clio die Kemptener Straße befahren. Dort musste sie verkehrsbedingt anhalten, berichtet die Polizei. Ein hinter ihr fahrender 23-jähriger Mann mit seinem Toyota bemerkte dies und konnte auch noch abbremsen. Leider übersah dann die Fahrerin des dritte Fahrzeug in der Schlange, eine 21-Jährige mit ihrem Fiat Punto, den Stau und prallte gegen den vor ihr stehenden Toyota. Diesen schob sie dann auch noch auf den ganz vorne stehenden Renault. In den Fahrzeugen befanden sich insgesamt neun Personen befanden. Bei dem Unfall wurde niemand ernsthaft verletzt. Alle Fahrzeuge waren noch fahrtüchtig, der Sachschaden wurde auf circa 1000 Euro beziffert.