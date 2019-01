Kantersieg gegen den Tabellenführer

Lindaus vierte Schachmannschaft hat am Sonntag beim Tabellenführer Ravensburg 3 mit 4:0 gewonnen. Die Lindauer Zweite unterlag Wetzisreute 1 nur knapp. Das teilt der Schachclub vom See mit.

Jonas Steur machte in Ravensburg den Anfang mit einer starken Partie. Er gewann zuerst eine Figur, dann setzte er Matt auf der Grundreihe. Mannschaftsführer Günther Miller-Wind wollte es besonders schön machen und setzte mit einem Bauer matt. Am ersten Brett konnte Manoel Wind ebenfalls souverän gewinnen. Die Schlusspartie war sehr lang. Obwohl Stella Antonietti schlechter stand, zeigte sie Stehvermögen und überlistete ihren Kontrahenten. Nachdem sie einen Turm gewann, gab es kein Halten mehr für ihren Freibauer. Mit dem Sieg ist Lindau 4 nun Tabellenführer in der E-Klasse.

In der alten Schule in Schlier begann am Sonntag in der Früh der Kampf in der vierten Runde der Bezirksliga gegen Wetzisreute 1. Krankheitsbedingt waren die Lindauer nur zu siebt und wärmten sich zuerst am urigen Holzofen auf. Die erste Partie war nach einer Stunde vorbei: Michael Schade nahm ein Remisangebot an, statt ein unübersichtliches Damen-Endspiel zu riskieren. Gegen einen starken Königsflügelangriff konnte Andreas Beck länger standhalten, doch auf einmal gab es ein unparierbares Matt. Der jüngste Spieler, der elfjährige Julius Weissenberger spielte trotz Figurenverlust tapfer weiter und gewann überraschend die Dame. Sein Gegner gab sofort auf. Auf Brett 1 konnte Oliver Omert zwar einen Bauer gewinnen, doch das entscheidende Turm-Endspiel war tückisch. Ein Fehler in Zeitnot führte zur Niederlage, Lindau lag mit 1,5:3,5 im Hintertreffen.

Nun mussten die drei verbleibenden Partien gewonnen werden, um Wetzisreute noch schlagen zu können. Doch konnte Mannschaftsführer Mike Montgomery nicht verhindern, dass sein Kontrahent ein Remis mit Dauerschach erzwang. Michael Voss gewann sein Damen-Endspiel mit Plusbauer ebenfalls nicht. Lediglich Stefan Greussing war bei seinem Turm-Endspiel mit je einem Randbauer schneller als sein Gegner. Der Endstand von 4,5:3,5 für Wetzisreute bedeutete, dass Lindau auf dem fünften Platz in der Liga bleibt. Am 3. Februar spielt Lindau 2 zu Hause gegen den Tabellenführer Weiler 2.