Kaninchen Nemo hofft auf ein neues Zuhause

Von Schwäbische Zeitung

Die Ravensburger wählen am Sonntag neben dem Europaparlament auch einen neuen Gemeinderat, in den Ortschaften neue Ortschaftsräte sowie die Vertreter des Wahlkreises Ravensburg im Kreistag. Rund 39 500 Bürger sind wahlberechtigt, zum zweiten Mal auch die 16- und 17-Jährigen.

Gewählt werden kann in 47 Wahllokalen, 31 davon in der Kernstadt, zwei in der Ortschaft Schmalegg, vier in Taldorf und zehn in Eschach. Auch zu dieser Wahl gab es wieder Veränderungen bei den Wahllokalen: Im Wahlbezirk 22 wurde ein rollstuhlgerechtes Wahllokal ...