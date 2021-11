Kampf um jeden Zentimeter Eis: EV Lindau Islanders empfangen 16-fachen deutschen Meister

So geht der Einlass in die Lindauer Eissportarena bei Spielen der Islanders

Bevor sich die Teams in der Eishockey-Oberliga Süd in die Spielpause verabschieden, treten sie am Sonntag noch einmal gegeneinander an. Die EV Lindau Islanders stellen sich dabei auf eine harte und intensive Partie ein, denn als Gegner in der Lindauer Eissportarena wird der 16-fache deutsche Meister EV Füssen (18 Uhr, live auf SpradeTV) erwartet. In den vergangenen Spielzeiten hieß das immer hoher Einsatz auf beiden Seiten – die Partien waren meist hart und intensiv.

Laut den Islanders können sich die Zuschauer darauf einstellen, dass es in dem Spiel am Sonntag auch wieder zu harten Auseinandersetzungen kommen wird und sich beide Teams keinen Zentimeter Eis schenken. Einen Einfluss auf das Duell erwartet Lindau auch durch die knapp zweiwöchige Spielpause durch den Deutschland-Cup (11. - 14. November). „Alles, was in diesem Spiel passiert, nimmt man mit in die beiden Trainingswochen vor den nächsten Spielen“, berichten die Lindauer. „Wir wollen unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen.“

EV Füssen lässt die Liga aufhorchen

Der Start in die diesjährige Spielzeit beider Teams verlief ähnlich. Sowohl die Islanders als auch die Ostallgäuer starteten mit drei Niederlagen in die Saison. Während es bei den Lindauern bis heute kaum besser lief, ließen die Füssener die Liga aufhorchen. Erst schlugen sie Memmingen mit 5:3, danach besiegten sie im folgenden Heimspiel auch noch den Deggendorfer SC mit 3:2. In den letzten Spielen gab es zwar zwei knappe Niederlagen gegen den EC Peiting und Weiden – beide Male hielten die Ostallgäuer aber lange dagegen und gestalteten die beiden Partien spannend. Das größte Augenmerk müssen die Islanders auf das Trio Eric Nadeau, Samuel Payeur und Julian Straub richten, das im Sturm der Füssener wirbelt. Mit Maximilian Hops und Leon van der Linde stehen als Förderlizenzspieler vom DEL2-Club ESV Kaufbeuren auch immer wieder zwei Spieler im Team von Füssen, die aus der Jugend des EV Lindau stammen. Ob sie am Sonntag zu ihrem „Heimspiel“ mit an den Bodensee reisen werden, entscheidet sich wahrscheinlich erst sehr kurzfristig.

Im Zuschauerbereich, auf den Stehplätzen und der Sitzplatztribüne in der Lindauer Eissportarena gibt es aktuell keine Maskenpflicht. Der Gastrobetrieb mit Ausschank von Alkohol ist ebenfalls möglich. Im Gastrobereich, Warteschlangen und in geschlossen Bereichen, wie auch auf den Außentoiletten gilt aber weiterhin Maskenpflicht.